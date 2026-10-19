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Полицейска акция в Свищовско приключи с 1 задържан, 2 бързи производства и 4 преписки

Светослав Спасов

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

При специализирана полицейска акция в Свищовско има задържан, разкрито е едно престъпление, образувани са две бързи производства и четири преписки. Това съобщиха на сайта си от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Полицейската операция е била за противодействие на престъпления, свързани с изборното законодателство и конвенционалната престъпност на територията на Районното полицейско управление в Свищов, пояснява БТА.

От дирекцията допълват, че са проверени три питейни и увеселителни заведения, една заложна къща, три фирми, 10 адреса, 83 автомобила и 105-ма души. Съставени са един акт по Закона за гражданската регистрация и един по Закона за движение по пътищата, наложени са 35 глоби по фиш. Издадена е една заповед за налагане на принудителна административна мярка. Задържано е един човек, разкрито е едно престъпление, образувани са две бързи производства и четири преписки.

Преди дни заместник-директорът на Областната дирекция на МВР във Велико Търново комисар Мирослав Йорданов каза, че според междинните резултати от операцията, която е във връзка с нарушаване на изборните права, няма установени нарушения на закона, няма и получени сигнали.

Полиция

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