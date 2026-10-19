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Арестуваха шофьор, разбил предното стъкло на кола след засечка на пътя

Дима Максимова

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Полицаите във Велико Търново задържаха 33-годишен мъж за унищожаване и повреждане на чуждо имущество. В събота следобед съдействие в полицията е потърсил жител на село Ресен.

Той обяснил, че същия ден по време на движение в селото е възникнала ситуация на пътя с водач на товарен автомобил. Шофьорът на камиона станал агресивен, слязъл да се разправя и  с удар счупил предното панорамно стъкло на лекия му автомобил.

Извършителят е установен – 33-годишен от същото село. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство.

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