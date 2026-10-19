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Глобиха 150 евро русенец, гърмял с пистолет призори на паркинг във Велико Търново

Дима Максимова

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Мъж е бил задържан след скандал и стрелба с въздушен пистолет на улица в Лом,

Глоба в размер на 150 евро е наложил Районен съд – Велико Търново на 27-годишен от Русе за дребно хулиганство.

В събота около 5 ч. сутринта на тел. 112 е получен сигнал за възпроизведени изстрели с пистолет от лек автомобил, паркиран на паркинга до заведение за бърза храна на ул."Магистрална" в областния град.

Мъжът бил пътник в леката кола. Изяснено, е че е възпроизвел 5-6 изстрела с газовото оръжие. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

Мъж е бил задържан след скандал и стрелба с въздушен пистолет на улица в Лом,

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