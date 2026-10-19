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Кола се преобърна по таван на бул. "Симеоновско шосе" в София

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КАДЪР: Фейсбук/Хри Стофор

Автомобил се е преобърнал по таван след катастрофа на бул. „Симеоновско шосе" в София преди Бистрица.

За инцидента става ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София". 

На мястото на произшествието има екипи на пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/Хри Стофор

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