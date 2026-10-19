Кола се преобърна по таван на бул. "Симеоновско шосе" в София

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Автомобил се е преобърнал по таван след катастрофа на бул. „Симеоновско шосе" в София преди Бистрица.

За инцидента става ясно от публикация във фейсбук групата "Катастрофи в София".

На мястото на произшествието има екипи на пътна полиция.