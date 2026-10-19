7 кораба отказали да дойдат на нашите пристанища след атаките с дронове

Вече има информация, че кораби отказват да идват на нашите пристанища. Последната е за 7 кораба. Това заяви Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите относно ударите с дронове по плавателни съдове в българската икономическа зона.

„Слаба е търговията с пшеница и слънчоглед, но все пак я има. Цената за тон слънчоглед е около 480-490 евро на тон до преработвателно предприятие и 500 евро – до пристанището във Варна. За търговия с пшеница не се чува. Търговци са закупили количества от културата, но тя стои по складовете им, тъй като няма кораби, на които да я натоварят. Цената на пшеницата е около 180 – 220 – 250 евро за тон", описва от полето, докато се сее новата пшеница, ситуацията Жекова.

„Проблем за зърнопроизводителите ще бъде, ако толкова голямо количество пшеница и слънчоглед тазгодишна реколта останат по складовете.. Това означава, ако корабите продължават да отказват курсове, България за започне 2027 г. с около 5 млн. тона преходен остатък от пшеница. Трябват складови наличности и за царевицата, която се прибира в момента. Идва и друг проблем – дори да се оправи търговията, дали ще е възможното да се изнесе зърното от тази години на следващата жътва през юли догодина", тревожат се зърнопроизводители.„Ако не е реализирана продукцията, много е веротяно някои фермери да бъдат принудени да теглят креднти, за да изплатят рентите на собствениците на земя, с които имат договори", добавят те.

Не са намалели площите с рапица в област Добрич, тъй като засяването на културата приключи в края на август, въпреки трудния пазар за реализацията й.. „Дали всичката насята рапица ще успее да поникне", това са притесненията на фермерите, тъй като не е имало необходимите значими за нея дъждове.При пшеницата също няма намаляване на площите в Добричко.Сеитбата върви усилено.

Жътвата на слънчоглед в област Добрич е приключила. Реколтирани са всички почти 939 000 декара, при среден добив от 321 килограма от декар.От засетите със слънчоглед 939 000 декара в областта са прибрани 938 990 декара, като пропадналите площи са един декар. Най-висок среден добив е отчетен в община Добрич – 361,9 кг от декар, следвана от община Добричка с 356 кг от декар. В община Балчик добивът е 291,6 кг от декар, в Генерал Тошево – 320,1 кг, в Каварна – 302 кг, в Крушари – 309,9 кг, в Тервел – 320 кг, а в Шабла – 290,1 кг от декар.

При царевицата за зърно от общо засетите 464 520 декара са прибрани 281 000 декара. Средният добив за областта е 699,3 кг от декар, а пропадналите площи са 29 декара. Най-висок добив е отчетен в община Балчик – 750,3 кг от декар, следвана от Тервел със 735 кг и Генерал Тошево със 724,9 кг от декар.

Продължава и сеитбената кампания за стопанската 2026/2027 година. Към 15 октомври с пшеница са засети 280 630 декара, с ечемик – 49 400 декара, а с рапица – 165 230 декара. С пшеница в региона се сее обикновено 1,2 млн. дка пшеница.Най-големи площи с пшеница са засети в община Добричка – 90 500 декара, с ечемик – също в община Добричка, където площите са 22 000 декара, а с рапица – в община Генерал Тошево с 43 030 декара.