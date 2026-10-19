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Наркофермер с чувал марихуана се натъкна на полицая посред нощ край Килифарево

Дима Максимова

[email protected]

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Снимки: ОДМВР - Велико Търново

Над 2 кг марихуана и 30 растения иззеха служители на ОДМВР – В. Търново, 28-годишен е привлечен като обвиняем за държане на дрогата. 

В петък около 2ч. през нощта при обход в землището на Килифарево криминалисти се натъкнали на 28-годишен мъж от Велико Търново. В близост до него имало чувал с растителна маса, реагираща при полеви наркотест на марихуана. В района са установени и засадени 30 растения от рода на конопа, които също са дали реакция на марихуана.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР, съобщи полицията

След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен в качеството на обвиняем за държане на 2256 грама растителна маса, реагираща на марихуана. Наложена му е мярка за неотклонение «парична гаранция». Работата по документиране на случая продължава.

Снимки: ОДМВР - Велико Търново
Снимки: ОДМВР - Велико Търново
Снимки: ОДМВР - Велико Търново

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