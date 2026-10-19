Три сериозни пробойни има по корпуса на кораба "Челси 3"

Три пробойни са установени по корпуса на кораба "Челси-3", който беше атакуван в изключителната икономическа зона на България в Черно море на 13 октомври - една от лявата страна, втора от дясната в средната част и трета в района на кърмата, съобщи капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация".

Пробойните са големи, затова беше и моето опасение, един от рисковете, този кораб по време на буксировката да се пречупи, тъй като наистина има сериозни щети по конструкцията.По време на самата буксировка на борда на кораба нямаше хора точно поради тази причина - ако се влоши ситуацията и корабът тръгва да потъва да може влекачът да отдаде бързо буксирното въже, корабът да потъне, но да не пострадат хора", коментира пред БНТ капитан Живко Петров, директор на Морска администрация - Бургас.

Пробойните в кораба са сериозни, като едната е на левия борд, другата на десния, почти в средата на съда, а третата е в кърмата, там, където са машините, и именно затова "Челси 3" е бил оставен без управление, обясни капитан Петров. И допълни, че буксирането е отнело повече време и заради ниските скорости на морските съдове:

"В морето скоростите са малко по-различни, максималната скорост на влеката е 8-9 до 10 възела - до 15 км в час, при това лошо време пада значително, това първо. Второ, самата работа на място, докато се качат екипите, докато се подготвят въжета, да се освободи котвата отнема време. А след това вече самата буксировка беше извършвана със скоро около 2,5 възела - около 4-4,5 км в час", посочи капитан Живко Петров, директор на Морска администрация - Бургас.

"Челси 3" беше ударен около 1.30 ч. през нощта на 13 октомври на около 17 морси мили от Бяла.