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Жена е починала след пожара в центъра на Пловдив (Обновена)

Мая Вакрилова

[email protected]

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Пожар горя в петък вечер в центъра на Пловдив Снимка: 24 часа Пловдив онлай

Пламъците са тръгнали след късо съединение на стар кабел

63-годишна жена е починала след пожара, който избухна в петък вечерта в блок до Сточна гара в Пловдив. 

Както "24 часа" писа, инцидентът е станал около 23 часа, а на място бързо са пристигнали линейка, пожарна и полиция. Спешна помощ обаче само е констатирала смъртта на жената.

По първоначална информация пламъците са тръгнали след късо съединение на стар кабел. Студенти, които живеели над нейния апартамент, усетили миризмата и веднага позвънели на телефон 112. Жената е починала от задимяването.

От полицията съобщиха, че пожарът се разследва от служители на Второ районно управление. Сигналът за пламъците бил подаден около 22,45 ч. След приключване на гасителните действия в жилището било открито безжизненото тяло на неговата обитателка. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в Районната прокуратура.

Пожар горя в петък вечер в центъра на Пловдив

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