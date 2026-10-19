23-ма задържани след полицейска акция в област Стара Загора

Общо 23 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на област Стара Загора. Има и задържана група, съпричастна с кражби от локомотивно депо и общинския превозвач в Стара Загора, по които са образувани девет досъдебни производства, съобщи комисар Павел Вълев, началник на отдел „Охранителна полиция“ при Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Акцията е насочена към противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, установяване на издирвани лица, укриващи се от органите на правосъдието и МВР, както и към предотвратяване на нарушения на изборното законодателство. Специализираната полицейска операция се провежда на територията на цялата област Стара Загора.

По думите на комисар Павел Вълев задържаните 23-ма души не са свързани с престъпления по изборното законодателство. Сред случаите са престъпления, свързани с управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол или упойващи вещества, както и с управление от неправоспособни водачи.

Разкрита е и група, за която има данни, че е съпричастна към кражби от локомотивното депо и от дружеството за тролейбусен транспорт в Стара Загора. По тези случаи са образувани девет досъдебни производства, уточни комисар Вълев.

Във връзка с купуването на гласове са постъпили три сигнала. Два от тях са приключили с постановления на Районната прокуратура за отказ да се образува досъдебно производство поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление. Третият сигнал е от компетентността на Районната избирателна комисия (РИК) и също е приключил, посочи още той.

До момента в областта са проверени 1400 души и 800 моторни превозни средства. Извършени са и проверки в заложни къщи, обекти за отпускане на бързи кредити и други финансови институции. По думите на комисар Павел Вълев действията ще продължат почти през целия ден, като се очаква да приключат около 16:00-16:30 часа.

В операцията участват служители на ОДМВР -Стара Загора, районните управления и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, както и представители на други институции.

По време на операцията са проверявани лица и моторни превозни средства в района на квартал „Лозенец“ в Стара Загора.