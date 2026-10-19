Напусна ни бившата председателка на Апелативния съд в Пловдив Магдалина Иванова

Загубихме достоен и принципен човек, който помагаше на всички, написаха колегите й

Починала е бившата председателка на Апелативния съд в Пловдив Магдалина Иванова. Това съобщиха с болка нейните колеги.

"Съдебната общност загуби уважаван магистрат и достоен професионалист, работил над 32 години в органите на съдебната власт, 10 от които председател на Апелативен съд – Пловдив. Съдия с висок морал, почтеност и отдаденост в служба на закона и справедливостта. Ние, съдиите и съдебните служители, загубихме не само колега, но и достоен и принципен човек, който помагаше на всички. Паметта ѝ ще остане жива сред всички, които я познаваха, работили са с нея и я обичаха", написаха те.

Магдалина Иванова започва работа в Районния съд в Пловдив през 1998 г., 3 г. по-късно става негов зам.-председател, след това преминава в следващата инстанция и отново заема поста на заместник на административния ръководител. През 2014 г. след конкурс е назначена от ВСС за председател на Апелативния съд, на която позиция остава и за втори мандат.

Висшият съдебен съвет поощри съдия Иванова с отличие „Служебна благодарност и грамота" през лятото на 2022 г. Тя се пенсионира в края на март 2026 година.

Ръководството, съдиите и служителите от Апелативен съд – Пловдив поднасят своите искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и приятелите на съдия Магдалина Иванова.

Поклонението ще се състои на 21 октомври в 12 часа в църквата на Централни гробища в Пловдив.



