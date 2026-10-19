57-годишна жена е загинала при трудова злополука в „Мини Бобов дол"

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Работничка е разбила главата си в бетонен парапет и е загинала вчера в обогатителен цех на „Мини Бобов дол", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

​Инцидентът е станал, докато 57-годишната жена е работела на гумена транспортна лента, затова се разследва трудова злополука. Тя е ударила главата си в бетонен парапет и е загинала на място, съобщиха от полицията.

​Дежурна полицейска група от Районното управление в Бобов дол е извършила оглед на мястото на произшествието.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил, съобщиха от полицията.