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57-годишна жена е загинала при трудова злополука в „Мини Бобов дол"

Дима Максимова

[email protected]

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"Мини Бобов дол" Снимка: Архив

Работничка е разбила главата си в бетонен парапет и е загинала  вчера в обогатителен цех на „Мини Бобов дол", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

​Инцидентът е станал, докато 57-годишната жена е работела на гумена транспортна лента, затова се разследва трудова злополука. Тя е ударила главата си в бетонен парапет и е загинала на място, съобщиха от полицията.

​Дежурна полицейска група от Районното управление в Бобов дол е извършила оглед на мястото на произшествието.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил, съобщиха от полицията.

"Мини Бобов дол" Снимка: Архив

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