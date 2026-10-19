6 обаждания на 112 за килограми дрога вдигнаха кърджалийската полиция на крак

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49-годишен кърджалиец беше задържан, след като в рамките само на час подал 6 фалшиви сигнала на телефон 112 за килограми наркотици, съхранявани в частен дом, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Кърджали. Мъжът звънял многократно през нощта на 17 октомври и настоявал, че в къщата има големи количества дрога.

След поредните обаждания полицаи от Районното управление в Кърджали извършили проверка на посочения адрес, но не открили наркотици. Оказало се, че всичките шест сигнала са неверни.

Полицията установила кой стои зад обажданията и задържала 49-годишния мъж за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По случая е започната проверка за подаване на неверни и заблуждаващи сигнали по телефон, която се извършва от група „Охранителна полиция". Разследващите изясняват какво е накарало кърджалиеца да звъни многократно на спешния телефон с измислената история за килограмите дрога.