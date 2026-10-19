Близо 39 тона райски газ е поставен под възбрана при проверки в складове в София

Близо 39 тона райски газ с етикети за влагане в храни, но с неизрядни документи са хванати в 3 обекта в София при съвместна акцията на БАБХ и Митниците.

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София-град, съвместно с представители на Териториална дирекция „Митница - София", са влезли в три обекта на един адрес в София във връзка с доставка на диазотен оксид (райски газ). Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В склад за търговия на едро с храни, са установени 10 палета с общо количество 5760 кг диазотен оксид. В транспортния документ обаче са описани 6 палета по 236 единици. При проверката не са представени документи, удостоверяващи произхода и безопасността на партидите. Връчено е разпореждане за забрана на транспортирането и търговията с продукта.

Във втори склад, стопанисван от друга фирма, са установени 21 палета с приблизително количество 23 000 кг диазотен оксид. От документите за произход е видно, че райският газ е закупен от фирма, нерегистрирана по Закона за храните. Наличното количество е спряно от реализация.

При проверката на още едно складово помещение на същия адрес са открити още 11 палета с приблизително 10 000 кг диазотен оксид без документи за произход и проследимост на продукта. Транспортирането и търговията с него са забранени.

Общото количество в трите обекта е приблизително 38,76 тона. Всички опаковки райски газ са етикетирани като предназначени за влагане в храни, уточнява БТА

Контролните действия продължават.

През септември 1200 пълнителя с райски газ бяха иззети от дискотека при полицейска акция в Панагюрище.