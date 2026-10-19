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34-годишна почина при челен сблъсък в Първомай

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция Снимка: Архив

Млад шофьор навлязъл в лентата за насрещно движение и ударил челно лека кола с две жени

34-годишна жена е починала след катастрофа в Първомай, съобщиха от МВР.

Сигналът за пътния инцидент е получен в Районното управление в неделя сутринта около 9,30 часа на телефон 112.

По предварителна информация лек автомобил „Ситроен", управляван от 22-годишен младеж, навлязъл в лентата за насрещно движение и ударил лек автомобил "Тойота". Под лекарско наблюдение е оставена 75-годшната шофьорка на втората кола, а нейна спътничка, на 34 години, е издъхнала в линейката.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. От младия мъж е взета и кръв за лабораторно изследване. С полицейска заповед той е бил задържан за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство.

Полиция Снимка: Архив

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