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Шофьор помете възрастен велосипедист с колата си при движение назад

24 часа Пловдив онлайн

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Велосипедист е ранен в Пловдив. СНИМКА: Архив

Възрастен велосипедист е в болница след катастрофа в събота, съобщават от МВР. 83-годишният мъж е бил блъснат с колелото си от движещ се на заден ход лек автомобил „Тойота". Произшествието настъпило към 14,40 ч. в квартал „Христо Смирненски". Шофьорът на колата, който е на 27 години, е тестван за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. По досъдебното производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".

Велосипедист е ранен в Пловдив. СНИМКА: Архив

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