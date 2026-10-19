Възрастен велосипедист е в болница след катастрофа в събота, съобщават от МВР. 83-годишният мъж е бил блъснат с колелото си от движещ се на заден ход лек автомобил „Тойота". Произшествието настъпило към 14,40 ч. в квартал „Христо Смирненски". Шофьорът на колата, който е на 27 години, е тестван за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. По досъдебното производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23758819 www.24chasa.bg
Шофьор помете възрастен велосипедист с колата си при движение назад
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