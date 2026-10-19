Четирима млади крадци осъмнаха в ареста в Раковски, сред тях малолетен и 17-годишна

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49-годишна пък издърпала 500 евро от ръцете на пенсионерка в Пловдив

Четирима автори на кражба и грабеж са били задържани в Районното управление в Раковски, съобщиха от МВР.

Служителите на реда предприели незабавни действия в събота вечер, след като мъж се плакал, че насила му била отнета чантичка с 200 евро и други вещи. Много скоро криминалистите влезли в дирите на 20-годишен младеж и негов малолетен помощник. Срещу двамата е започнато бързо производство.

Две момичета, на 17 и 19 г., пък са били заподозрени за кражба от магазин в града. По предварителна информация в началото на месеца те задигнали козметика за над 250 евро от обект на известна търговска верига. Работата на служителите на реда продължават.

Междувременно в ареста на пловдивското Второ районно управление попаднала и 49-годишна жена с предишни регистрации в полицията и присъди. В хода на разследване са събрани доказателства, че на 8 октомври тя издърпала 500 евро от ръцете на пенсионерка в Пловдив.