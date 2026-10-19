Сигнал за бомба евакуира Здравната каса

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Евакуираха служители и граждани от Националната здравноосигурителна каса заради сигнал за поставено взривно устройство. Полицията действа по процедура за сигурност, районът е отцепен, а сградата ще бъде щателно проверена за съмнителни пакети.

От МВР съобщиха, че има сигнали за взривни устройства и на други места в София, но не уточниха къде, пише БТА.

През септември сигнали за бомби бяха получени в редица институции в страната.

Преди дни бяха получени сигнали за взривни устройства в детски градини и учебни заведения в София. Подобни сигнали бяха получени и в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград и други градове.