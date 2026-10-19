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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23758890 www.24chasa.bg

Сигнал за бомба евакуира Здравната каса

Дима Максимова

[email protected]

2024
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Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) СНИМКА: Архив

Евакуираха служители и граждани от Националната здравноосигурителна каса заради сигнал за поставено взривно устройство.  Полицията  действа по процедура за сигурност, районът е отцепен, а сградата ще бъде щателно проверена за съмнителни пакети.

От МВР съобщиха, че има сигнали за взривни устройства и на други места в София, но не уточниха къде, пише БТА.

През септември сигнали за бомби бяха получени в редица институции в страната.

Преди дни бяха получени сигнали за взривни устройства в детски градини и учебни заведения в София. Подобни сигнали бяха получени и в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград и други градове.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) СНИМКА: Архив

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