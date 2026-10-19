Китайският външен министър към Радев: Под ваше ръководство отношенията ни ще се развиват по-добре

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Под Вашето ръководство отношенията между Китай и България ще се развиват по по-добър път. Това каза на премиера Румен Радев министърът на външните работи на Китай Ван И на пленарните разговори между водената от него делегация и българския министър-председател. Ван И е на официално посещение в страната ни. Преди това двамата разговаряха на „четири очи".

„Вие сте политик със стратегическа визия и прагматично отношение към различни въпроси и съм убеден, че България ще постигне значителен напредък в своето развитие", каза още Ван И на българския министър-председател.

Той отбеляза, че през 2019 г. Румен Радев посети Китай в качеството си на президент и заедно с китайския президент обявиха изграждането на стратегическо партньорство между двете страни.

"Това откри нова глава в развитието на двустранните отношения. След встъпването в длъжност на новото българско правителство сме убедени, че ще издигнем двустранните отношения до ново, по-високо ниво", каза Ван И.

Той допълни, че Китай има желание да развива приятелски отношения с всички страни по света и да бъде изградена общност със споделено бъдеще за човечеството.

Китай желае да бъде надежден и отговорен партньор в процеса на модернизация на България, заяви китайският министър.

Между Китай и България има дълбоко традиционно сътрудничество. Ние сме готови да работим с българските приятели, да задълбочим взаимното политическото доверие и да постигнем повече осезаеми, истински проекти за сътрудничество между двете държави в полза на народите им, каза още китайския външен министър.

Китайският министър посочи, че му е много приятно да посети България след успешното формиране на правителството. Той предаде най-добри поздрави и най-добри пожелания от президента и премиера на Китай.

Държавният глава Илияна Йотова обсъди с министъра на външните работи на Китай Ван И откриване на директна авиолиния между София и Пекин.

По думите й това ще създаде възможност за подобряване на бизнес контактите и културните връзки между двата народа. От българска страна бе изразена надежда родните селскостопански стоки да получат по-лесен достъп до китайския пазар.

Двамата обсъдиха и перспективите за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република.

По-късно днес китайският външен министър ще разговаря с българския си колега Велислава Петрова, съобщава БТА.

Китайският външен министър е в България в рамките на обиколка в Азербайджан и на Балканите. Той посети вече Хърватия и Черна гора.