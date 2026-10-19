Незаконни ресторант и автомивка ще събарят във Варна

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Два обекта са проверени от строителния контрол заради нарушения на Закона за устройство на територията

Община Варна започна процедури за премахване на два обекта, за които са установени нарушения на Закона за устройство на територията. Единият е ресторант „Немо" в местността Старите лозя – Буната, а другият е автомивка със заведение за хранене в местността Св. Никола, близо до кръговото кръстовище на Траката, съобщават от пресцентъра на общината.

За двата обекта са съставени констативни актове, които поставят началото на административните производства по премахването им.

Ресторант „Немо" е изграден без разрешение за строеж

На 14 октомври 2026 г. служители на общинския отдел „Строителен контрол" са съставили констативен акт за двуетажната сграда, в която се помещава ресторант „Немо".

Проверката е установила, че сградата е построена без разрешение за строеж и без одобрени инвестиционни проекти.

През 2020 г. главният архитект на район „Приморски" е издал удостоверение за търпимост на обекта. Според резултатите от последната проверка обаче сградата не е съществувала преди 2001 г. Общинските служители приемат, че поради това тя не отговаря на законовите условия за търпимост и е незаконен строеж.

Съставеният акт поставя началото на процедурата за премахване.

Метален навес от 180 кв. м при Траката

Другият обект е в местността „Св. Никола", в близост до кръстовището на бул. „Княз Борис I" и ул. „Арх. Манол Йорданов".

Става дума за метален навес с площ около 180 кв. м, чийто покрив е изграден от термопанели върху метални колони и профили. Конструкцията е закрепена към подпорна стена с анкерни болтове, а предните метални колони са заварени към метални планки. Под навеса има автомивка и заведение за хранене.

На 13 октомври 2026 г. служители на отдел „Строителен контрол" са съставили констативен акт за незаконния обект.

Проверката е извършена след писмо на Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна, постъпило в общината през юли 2026 г., както и въз основа на констативни протоколи от 15 септември.

За обекта има разрешение за поставяне, издадено от кмета на район „Приморски" на 7 юли 2022 г. При проверката обаче е установено, че конструкцията не отговаря на законовите изисквания.

Производствата по двата случая ще продължат по административния ред, предвиден в закона. Съставянето на констативните актове е начална стъпка към евентуалното премахване на обектите.

Бившият главен архик.тект на район "Приморски" бе задържан в началото на юли във връзка с незаконния град "Баба Алино".

Според държавното обвинение в периода от май до юли 2023 г., при условията на продължавано престъпление и в качеството си на длъжностно лице в район „Приморски", В.К. е съставил официални удостоверения за търпимост, в които удостоверил неверни обстоятелства.

В документите било посочено, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 г. са били изградени общо 20 жилищни сгради с различна площ.

Разследването се води под ръководството и надзора на Районната прокуратура – Варна. По него бяха извършени множество процесуално-следствени действия, включително претърсвания и изземвания в помещения на район „Приморски" и на частни адреси, както и разпити на свидетели.