Николай Нанков: Големите обекти ще почакат по-отговорни и можещи управленци

Големите обекти ще почакат по-отговорни и можещи управленци. Това пише депутатът от ГЕРБ Николай Нанков в своя фейсбук публикация.

Ето какво още казва той:

Докато регионалния министър Иван Шишков и столичният кмет Васил Терзиев си премятат писма и отговорност за Околовръстното, потърпевши сме гражданите, които всеки ден виждаме как то се руши и създава не само неудобства, но и опасност за шофьорите. За повредената фуга на Южната дъга МРРБ и общината се оправдават с липсващо споразумение за поддържане. Ами да седнат и да се разберат. Аман от оправдания и от двете страни - пълно безхаберие.

Същият е случаят с надлеза на Околовръстното при бул. „България" - затворен е от юни 2024 г., което предизвиква всекидневни задръствания. А помните ли подпорното съоръжение там, което беше уж временно сложено - кой го плаща? Аз ще ви кажа - всички ние с данъците си.

Заедно с колегата Алекс Иванов зададохме официален парламентарен въпрос на Шишков и той ни е изпратил отговор, че подпорното съоръжение било поставено от Столична община и затова в АПИ нямало информация за разходите. Че за какво им е на АПИ да имат информация, а?!

И за ремонта на надлеза МРРБ и Столична община премятат папки - да не помислите, че някой се е разработил. Ремонтът на пътния възел бил предвиден при разширяването на Околовръстното от „Бъкстон" до магистрала „Струма", ни пише Шишков. В средата на февруари на Столична община за бележки и коментари било изпратено предложение за задание за изработване на технически проект. Чакали становището на местната власт. Ама, разбира се - девет месеца МРРБ не смее да подсети кмета, а на „Московска" 33 и без това не знаят какво работят. Представяте ли си - 9 месеца не могат да изготвят едно задание за проектиране и още чакат становището на Столична община.

С тия темпове, не знам какви магистрални пръстени ще затваря Шишков, ама поне фугата на Южната дъга да успее да затвори.