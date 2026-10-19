Нова вълна мейли за бомби заливат страната

След сигнала за бомба, който евакуира Националната здравноосигурителна каса в София , бомбени заплахи засегната и други институции в страната.

Съдебната палата в Стара Загора е затворена днес от 11:15 до 13:30 часа заради сигнал за поставено взривно устройство. Предупреждението е получено на електронната поща на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра. Заради него всички институции, помещаващи се в сградата, са преустановили дейността си. Насрочените за днес дела, по които не са проведени съдебни заседания, ще бъдат отложени за ново разглеждане, като страните ще бъдат призовани допълнително, пише БТА.

Сигнал за взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора е получен три пъти в началото на октомври.

Три сигнала за поставени бомби в обществени сгради са получени и в Ловеч. Заплахите са получени на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжен съд – Ловеч.

Служителите са евакуирани, съобщиха от ОДМВР в града.

В четири от петте работни дни в седмицата от 5 до 9 октомври също бяха получени такива сигнали.