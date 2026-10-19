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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23759229 www.24chasa.bg

Джип потроши жена на пешеходна пътека в Разград

Дима Максимова

[email protected]

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Пешеходка е с тежки фрактури след като джип я помете на зебра в Разград. Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 около 10 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На кръстовището между улиците „Княз Борис" и „Васил Левски" джип „Хонда CR-V", управляван от 70-годишен мъж от Разград, блъснал 58-годишната жена, докато пресичала на пешеходна пътека. Шофьорът извършвал маневра завой надясно. Жената е транспортирана в разградската болница, където са установени фрактури на ребра и тазобедрена кост. На мястото се извършва оглед от оперативно-следствена група, съобщи БТА.

От полицията напомнят, че през есента и зимата пешеходците трябва да бъдат особено внимателни, тъй като при дъжд, мъгла и намалена осветеност са по-трудно забележими. Те трябва да пресичат на определените за това места и да не използват устройства, които отвличат вниманието им.

Полиция

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