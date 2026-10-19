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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23759252 www.24chasa.bg

Криминален тип е задържан за палеж на къща в котленското село Кипилово

Дима Максимова

[email protected]

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Полицаите в Котел са задържали 45-годишен мъж, заподозрян за палеж на къща в село Кипилово.

Сигналът за пожара е получен на 16 октомври в 12:20 часа. На място е изпратена дежурно-оперативна група на полицията.

Огънят е унищожил 50 квадратни метра покривна конструкция и покъщнина. Щетите са в процес на изясняване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

В разследването са събрани доказателства, които водят към извършителя - 45-годишен криминално проявен мъж от Котел. Мотивите за престъплението обаче не се съобщават.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняването на обстоятелствата продължава, пише БТА.

На 16 октомври в Сливен е задържан 23-годишен мъж за хулиганство. Той е заподозрян, че със запалителен предмет е почернил на няколко места дограмата на централния вход на училище, разположено в близост до детска градина и детска ясла .

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