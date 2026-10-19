Апаш на 18 г. ограби жена край жп гарата в Сливен

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18-годишен е задържан за грабеж на 69-годишна жена в района на железопътната гара в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 16 октомври жената съобщила в полицията, че около 11 ч. същия ден неизвестен мъж е използвал сила, за да ѝ отнеме 15 евро.

След издирвателни действия полицейски служители от участък „Надежда" към Районното управление в Сливен са пипнали извършителя – 18-годишен младеж без криминални прояви. Той е предал доброволно отнетата сума, съобщи БТА.

По случая е образувано бързо производство.

Миналата седмица други двама мъже бяха задържани за грабежи в Сливен и Нова Загора.