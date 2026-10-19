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Чужденец нападна лекар и шофьор на линейка под Аспаруховия мост във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

32-годишният мъж е задържан, срещу него е образувано досъдебно производство

Чуждестранен гражданин на 32 години нападна медицински екип, отзовал се да му окаже помощ във Варна. Инцидентът станал в събота вечерта на паркинг под Аспаруховия мост.

Сигналът за нападението е подаден в дежурната част на полицията. При пристигането на медиците мъжът проявил агресия към тях. В резултат на нападението шофьорът на линейката и дежурната лекарка получили леки телесни повреди, съобщават от пресцентъра на МВР в морския град.

Полицаите задържали нападателя, който е познат  на органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция

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