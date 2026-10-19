Съдът във Варна потвърди временното отстраняване на началничката на Кадастъра

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Административният съд във Варна отхвърли жалбата на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър срещу заповедта за временното отстраняване от длъжност.

Съдът е разгледал оспорването на заповед от 29 май 2026 г., издадена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

С нея началникът на службата във Варна Красимира Божкова е отстранена временно от работа до приключването на дисциплинарното производство срещу нея. За периода на отстраняването е разпоредено тя да не изпълнява служебните си задължения, да няма достъп до работното си място и да не получава заплата.

Магистратите са приели, че жалбата е неоснователна, а заповедта е издадена от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон.

Решението на Административния съд – Варна подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.