Задържаха 7 души след масов бой и стрелба с въздушна пушка в Лом

На 17 октомври 2026 г. в кв. „Момин брод" в Лом е възникнал групов конфликт, предизвикан от дългогодишна вражда между две местни фамилии. При сблъсъка е ранен 29-годишен мъж, в чиято рана под коляното е открита сачма от въздушна пушка.

След бързи действия на РУ – Лом и Сектор „Специални тактически действия" при ОДМВР – Монтана са задържани шестима криминално проявени и осъждани от крайдунавския град, на възраст 26, 30, 36, 38, 46 и 60 години. Намерени и иззети са брадва, лопата и вила. В хода на разследването е установен и 16-годишен непълнолетен младеж от Лом, който пред инспектор от Детска педагогическа стая е направил самопризнания, че е стрелял по пострадалия с иззета по-късно пневматична пушка „Kral Arms".

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 от НК за хулиганство. Работата по документирането на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.