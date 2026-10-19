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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23759501 www.24chasa.bg

Задържаха 7 души след масов бой и стрелба с въздушна пушка в Лом

Камелия Александрова

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Полицията в Лом задържа седем лица след масово сбиване и стрелба с въздушна пушка в квартал „Момин брод" Снимка: Камелия Александрова

На 17 октомври 2026 г. в кв. „Момин брод" в Лом е възникнал групов конфликт, предизвикан от дългогодишна вражда между две местни фамилии. При сблъсъка е ранен 29-годишен мъж, в чиято рана под коляното е открита сачма от въздушна пушка.

След бързи действия на РУ – Лом и Сектор „Специални тактически действия" при ОДМВР – Монтана са задържани шестима криминално проявени и осъждани от крайдунавския град, на възраст 26, 30, 36, 38, 46 и 60 години. Намерени и иззети са брадва, лопата и вила. В хода на разследването е установен и 16-годишен непълнолетен младеж от Лом, който пред инспектор от Детска педагогическа стая е направил самопризнания, че е стрелял по пострадалия с иззета по-късно пневматична пушка „Kral Arms".

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 от НК за хулиганство. Работата по документирането на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.

Полицията в Лом задържа седем лица след масово сбиване и стрелба с въздушна пушка в квартал „Момин брод"

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