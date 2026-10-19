Брокер на недвижими имоти е новият кмет на с. Мало Конаре

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Магдалена Врабчева-Райкова от коалиция „Бъдеще за Родината" печели частичния кметски вот в най-голямото село в Пазарджишко - Мало Конаре. Тя се пребори за доверието на 230 свои съграждани в неделя. Избирателната активност е 11,13%.

Младата Райкова, която, според местни жители, е работила като брокер на недвижими имоти, изпревари кандидата на „Възраждане" Спас Живков Бараков, който събра 136 гласа.

Изборният ден приключи при изключително ниска избирателна активност. До урните са отишли 11,13% от имащите право на глас, показват данните на Общинската избирателна комисия.

Изборният ден премина без нарушения. Жителите на с. Мало Конаре гласуваха машинно в четири секции.

Нито една от най-големите парламентарни партии в 52-ото Народно събрание не издигна свой кандидат за кмет на Мало Конаре.

Частичните кметски избори се проведоха, след като предишният кмет Дончо Цървуланов напусна поста заради това, че не беше заличил фирмата си. 42-годишният мъж се беше регистрирал отново да участва в надпреварата като независим от Инициативен комитет, но преди седмица внезапно му прилошало и издъхнал от сърдечна недостатъчност. Така до изборите в неделя останаха двама кандидати.