Мъж от сливенското село Жельо войвода опитал да насъска агресивни кучета срещу полицаи, задържан е

Полицейски служители от участък „Петолъчка" към РУ-Сливен са задържали мъж на 35 години от село Желю войвода, който противозаконно е попречил на орган на властта да изпълни задълженията си, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Сливен.

На 16 октомври, около 20,15 часа, полицейски екип се отзовава на сигнал, в който се казва, че в центъра на село Желю войвода има свободно оставени агресивни кучета. По това време на същото място се е провеждало събитие с участието на деца. Собственикът на животните не е изпълнил полицейско разпореждане и е отказал да ги прибере. Направил е опит да ги насочи към полицейските служители, като същевременно е отправял обиди, заплахи и закани към органите на реда. Ситуацията е овладяна. Мъжът отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.