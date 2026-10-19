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Мъж от сливенското село Жельо войвода опитал да насъска агресивни кучета срещу полицаи, задържан е

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Полицейски служители от участък „Петолъчка" към РУ-Сливен са задържали мъж на 35 години от село Желю войвода, който противозаконно е попречил на орган на властта да изпълни задълженията си, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Сливен. 

На 16 октомври, около 20,15 часа, полицейски екип се отзовава на сигнал, в който се казва, че в центъра на село Желю войвода има свободно оставени агресивни кучета. По това време на същото място се е провеждало събитие с участието на деца. Собственикът на животните не е изпълнил полицейско разпореждане и е отказал да ги прибере. Направил е опит да ги насочи към полицейските служители, като същевременно е отправял обиди, заплахи и закани към органите на реда. Ситуацията е овладяна. Мъжът отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

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