Шишков: Нулевият лот на пътя Видин - Ботевград - нулево отношение от политиците в последните 3 г.

Ремонтът на тунел „Топли дол" на „Хемус" е безалтернативен, опасен е за водачите, започва ремонт на пътя през Владая

Нулевият лот на пътя Видин – Ботевград – нулево отношение от политиците в последните три години. Това каза във Видин министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на среща с представители на местната власт, част от инициативата „Регионите говорят".

Той припомни, че още през месец ноември 2022 г. е започнала кореспонденция с кмета на община Видин, за да се направи изменение на подробния устройствен план и да се изградят локални платна.

„Кризата на политиците се оказа политическата криза на управлението, а не политическа криза в политиката. Проблемът е това – три години абсолютно нищо. Бяхме тук, започнахме, стартирахме, намираме същото положение", коментира арх. Шишков.

Той добави, че само за няколко месеца сегашното правителство е направило и съгласувало задание за изменение на подробния устройствен план и във вторник, когато изтича срокът за обжалване, ще бъде издадена заповед за изработване на нужните локални платна.

„Оттук нататък нулевият лот вече не е нулев. Той беше нулев в главите на политиците. По нулевия лот ще започне строителство и до края на следващата година ще бъде построен", отбеляза регионалният министър. Община Видин трябва да промени Общия устройствен план, което вече е обсъдено със заместник-кмета.

На брифинг пред журналисти министър Шишков отбеляза, че локалите ще позволят на местния бизнес да се развива по-добре с достъп до международния път.

„Тук могат да се обособят икономически зони, да има търговия, това изключително много ще оживи целия регион. Ще има огромен икономически ефект", каза арх. Иван Шишков. И допълни, че до края на следващата година ще бъде изграден и лот 1, който също попада в обхвата на изменения ПУП.

„Нека не забравяме, че тази магистрала можеше отдавна да бъде построена с европейско финансиране, а не да бъдат раздавани аванси през 2020-а година по сключени договори за инхаус. Защо последните години никой не строеше? Не строеше, защото договорите по инхаус доведоха дотам, че нито държавата, нито фирмите с аванси имаха вече икономически интерес да го строят", коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Арх. Шишков обърна внимание и на факта, че за участъка от Ружинци до Монтана има издадено разрешение за строеж и е открита строителна площадка в края на 2024 г., но никой не строи. Нещо повече – няколко седмици след това се подписва протокол, с който се спира строителството.

„Това са фактите за отношението на държавата в предишния редовен кабинет към цялата тази област", отбеляза той.

Министърът припомни, че в момента се водят преговори със строителните фирми да се подпишат анекси за изграждането на „Хемус" и пътя до Видин.

„Имаме уверението за това, че започналите обекти ще бъдат завършени в рамките на две години и половина, а държавата ще ги плаща в рамките на пет години", посочи регионалният министър. И добави, че се работи и за най-пряката пътна връзка на Видин със София – чрез тунел под Петрохан. В момента има процедура за ОВОС и избор на трасе. Има два варианта на тунел – от 10 и от 14 км. В рамките на следващата календарна година очакванията са да има избрано трасе, идеен проект и да се търси публично-частно партньорство.

„Не просто не е забравен Северозападът, той е на фокус. 10 - 15 години назад във времето един цял регион буквално е бил тормозен. И той е тормозен благодарение на цялото това безхаберие. Не може толкова години преди това да е построен Дунав мост II и вместо да се създава икономическо развитие на целия регион, пътищата донесоха смърт", коментира арх. Шишков.

Той отбеляза, че най-важното в момента е да се направи бързо. „Не само да го направим бързо, а да го направим качествено и да имаме свързаност, която не само регионът заслужава. Европа го заслужава, защото това е европейски път. Ние сме в Шенген, но какво от това, когато нямаме свързаност между Румъния и Гърция. А най-лошото е, че не използвахме европейски пари, не построихме пътя, а направихме процедурата по инхаус. Това е резултатът от дългогодишно управление. Жалко е, че три години часовникът беше спрял. Позорът е много голям", коментира още министърът.

Арх. Шишков се обърна и към всички водачи и се извини за тапите на магистрала „Хемус" заради ремонта на тунел „Топли дол". „Тунелът беше пред разпадане. Беше опасен и ние нямахме избор, освен да започнем ремонт. Лошото обаче е, че обходният път, който можем да ползваме през Витиня, е с компрометирана подпорна стена, която всеки момент може да падне. Една година никой не възложи и не започна ремонта на тази подпорна стена на обходния път. Ние ще го започнем, но не можем да си позволим да забавим с още една година ремонта на тунела, защото става въпрос за човешки живот и пътна безопасност. По-добре да изстрадаме, отколкото да рискуваме живота и здравето на хората. Затова направихме този ход. Нямахме друг избор", коментира арх. Шишков. Той каза, че е водил разговори със строителите, като за Коледа и Нова година трафикът в тунела ще се пусне с повишени мерки за безопасност. До началото на лятото ремонтите ще приключат.

Арх. Шишков съобщи още, че тази седмица ще започне ремонт и преасфалтиране на пътя София – Перник през Владая. Критичният участък е в тежко, аварийно състояние. За целта са осигурени допълнително средства, така че пътят да е готов за експлоатация през зимния сезон. „Парите на АПИ бяха похарчени почти във времето, когато все още нашият кабинет не беше влязъл в управление", напомни арх. Шишков.

На разговорите с кметовете министърът на регионалното развитие и благоустройството коментира проблеми с водоснабдяването, ремонта на довеждащи водопроводи, които са в лошо състояние. „Дадохме си много задачи помежду си и смятам, че това ще бъде един начален тласък за развитието. До края на ноември би трябвало да разплатим всички пари, които дължим по Приложение 3. Така че кметовете започват да получават парите си. Водихме разговори за това да подпишем и новите споразумения, на които имат право", каза още арх. Шишков.

В срещата участие взеха също областният управител на Видин Огнян Михайлов, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг" ЕАД инж. Венелин Шъков, инж. Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура", и народните представители от „Прогресивна България" Лилия Димитрова и Цветомир Цветанов. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.