Хартиените бюлетини за президентските избори бяха доставени днес в Пазарджик

Бюлетините за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври бяха доставени днес пред сградата на Областна администрация Пазарджик при засилена полицейска охрана. Общият брой на хартиените бюлетини за произвеждането на изборите в 13 МИР Пазарджик е 256 100.

Те бяха приети от упълномощени представители на областния управител и на РИК Пазарджик от печатница в София и днес по график ще бъдат предадени на общинските администрации, съобщи главният секретар на Областна администрация Пазарджик Светлан Карталов.

Той поясни, че това е пълен тираж бюлетини, който обезпечава всички 365 секции на територията на област Пазарджик в случай на възникнала неизправност на машините.

Заедно с бюлетините бяха доставени и 15 позиции изборни книжа, а в Областна администрация се съхраняват ролките за гласувани с машини.

Всички изборни книжа и материали, които се предават от Областна администрация на общините ще бъдат поставени в определени със заповеди на кметовете на общини помещения, които са преминали задължителните охранителни обследвания от органите на МВР и Пожарна безопасност, допълни г-н Карталов.

На 16 октомври областният управител Борислав Богословов проведе работна среща с представители на институциите, ангажирани с изборния процес. Участваха председателят на РИК Пазарджик, секретарите на 12-те общински администрации, ръководители и представители на ОДМВР, РДПБЗН, ТД на ДАНС, Окръжна прокуратура, РУО, РЗИ, Информационно обслужване АД.

Отговорност на всички нас е да гарантираме спокойна среда, сигурност и законосъобразност при провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент, каза областният управител по време на срещата. Борислав Богослов благодари за ангажираността на всички институции и допълни, че от страна на областна администрация се оказва пълно съдействие – от логистиката и техническата обезпеченост до координацията с общините, РИК и администрацията на МС.

По предварителни списъци на дирекция ГРОА общият брой на имащите право на глас в област Пазарджик е 232 856. Секциите, в които ще се гласува с машина са 317, с под 300 избиратели са 48 секции, в които гласуването е само с хартиена бюлетина.

Приемането на изборните книжа и протоколи в изборната нощ в област Пазарджик ще се организира по специален ред и алгоритъм, съгласуван между Областна администрация – Пазарджик, общините, РИК и ОДМВР.

В рамките на разяснителната и информационна кампания на ЦИК, в общините продължава демонстрационно гласуване, което дава възможност на гражданите да се запознаят с устройството на машината и начина на гласуване.