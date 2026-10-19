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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23759828 www.24chasa.bg

32-ма задържани при мащабната спецакция в Старозагорско

Ваньо Стоилов

[email protected]

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32-ма станаха задържаните по време на  специализирана полицейска операция с насоченост превенция и противодействие на престъпления против политическите права гражданите и битова престъпност, която се провежда днес, 10 октомври, на територията на ОДМВР  -Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. От там уточниха, че нито едно от задържанията не е във връзка с изборното законодателство.

Към 13.00 часа вече са проверени 1889 лица, 1165 моторни превозни средства, 14 заложни къщи, 5 обекта предоставящи бързи кредити, както и 19 търговски обекти. Съставени са 7 протокола по чл.65 от ЗМВР, които не са във връзка с  изборното законодателство. Започнати са 17 досъдебни производства. Съставените АУАН /акт за установено административно нарушение/ и фишове са 98. Връчени са две наказателни постановления и 38 електронни фишове. Установени са 6 лица, обявени за общодържавно издирване. 

В акцията участват служители на ОДМВР - Стара Загора, районните управления, жандармерия, както и представители на други институции като държавните горски стопанства, РЗИ, Агенцията по безопасност на храните и други.

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