Терзиев назначи зам.-кмет по транспорта на София

Иван Николов поема поста, след като Виктор Чаушев го освободи в началото на месеца





Кметът на София Васил Терзиев назначава Иван Николов за заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност", считано от вторник, 20 октомври.

Досега Николов беше начело на транспортната дирекция в общината, където от 2017 г. работи по управлението и развитието на обществения транспорт,

оптимизацията на транспортната мрежа и подготовката на инвестиционни проекти.

Основната задача пред новия заместник-кмет е да ускори изпълнението на започнатите проекти и да осигури по-добра координация с транспортните дружества, съобщиха от общината.

Приоритетите включват въвеждането в експлоатация на новите превозни средства,

оптимизацията на маршрутите и подобряването на скоростта и редовността на градския транспорт чрез по-добра организация на движението и приоритет за

превозните средства на обществения транспорт.

Работата ще бъде насочена и към осигуряване на допълнително финансиране за модернизацията и ежедневната дейност на транспортните дружества, подобряване на условията на труд и преодоляване на недостига на кадри. Сред задачите са също

подготовката на нов генерален план за организация на движението и разработването на транспортен модел на София.

„Иван познава работата на общината и транспортната система отвътре. Важно е екипите да работят координирано и с ясни приоритети, за да ускорим изпълнението на проектите, които са важни за града. Целта е подготвената работа да се превръща в конкретни резултати за софиянци", казва Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

„Поемам отговорността за работата на транспортното направление и за резултатите от нея. Имаме ясни приоритети и добра основа, върху която да надграждаме. Моята задача е да осигуря необходимата координация, да придвижваме проектите с необходимото темпо и да следим за изпълнението на поетите ангажименти. Важно е работата ни да води до реални подобрения, които

хората усещат в ежедневното си придвижване", коментира Николов.

Общината работи по програма за обновяване на подвижния състав, която включва доставки на нови трамваи, автобуси и влакове на метрото. Паралелно с това се планират инвестиции в модернизацията на депата и транспортната инфраструктура.

За „Столичен електротранспорт" през 2027 г. са предвидени доставки на общо 75 трамвая и 50 електробуса, а през 2028 г. – още 18 широкорелсови трамвая за линии 20 и 22, за които се планира сключване на договор до края на 2026 г.

За „Столичен автотранспорт" предстои доставката на 42 съчленени автобуса втора употреба през 2026–2027 г., както и на туристически и 12-метрови

автобуси. В началото на 2027 г. се предвижда стартирането на обществени поръчки за 200 нови автобуса, от които 130 съчленени и 70 стандартни, с

планирани доставки през 2028 г.

За „Метрополитен" се очаква доставката на 8 нови влака за линия 3 до януари 2027 г., както и на още 16 влака за линии 1, 2 и 4 през 2028 г.

Развитието на велосипедната инфраструктура също е сред приоритетите на направлението, в координация с направление "Строителство". Фокусът ще бъде върху изграждането на нови участъци и свързването на съществуващите велоалеи в безопасни и използваеми маршрути между кварталите, централната градска част, парковете и основните точки на притегляне.

Работата ще обхване и организацията на движението, по-ефективното управление на

светофарните уредби и мерките за пътна безопасност. Транспортното планиране ще се съгласува с развитието на уличната инфраструктура и нуждите на пешеходците, така че да се осигурят по-безопасни и удобни начини за придвижване с различните видове транспорт.

В началото на октомври Терзиев направи три рокади в екипа си - първо бе сменен заместникът му по обществено строителство, а на следващия ден тези по транспорт и по дигитализация.