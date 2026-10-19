За първи път с машина в неделя ще гласуват в село Ястребово, община Опан

При засилени мерки за сигурност в областната администрация в Стара Загора бяха доставени общо 310 800 хартиени бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на страната, насрочени за 25 октомври. Това съобщи Мария Алексиева, главен секретар на администрацията и председател на екипа за организационно-техническата подготовка на изборите. В сряда изборните книжа ще бъдат транспортирани до общините в Старозагорска област, съобщиха от пресцентъра на областната администрация..

В 367 секции в Старозагорска област тази неделя ще се гласува с машина, като в 131 от тях ще бъдат поставени по две машини. Това заяви секретарят на РИК - Стара Загора Междну Халид. За първи път ще се гласува машинно и в село Ястребово, община Опан.

Общо 2696 ролки специализирана хартия пристигнаха преди дни и също се съхраняват в областната администрация. Броят на ролките, които ще получи всяка секция, ще зависи от броя на машините в нея. Там, където има едно устройство, ще се предоставят по две ролки, а за секциите с две машини са предвидени общо пет ролки. Една ролка осигурява приблизително до 400 разпечатки, поясни Междну Халид.