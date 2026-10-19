Човек изгуби портфейл с пари в Пловдив, полицията го издирва

Полицията търси собственика на намерена парична сума на територията на квартал "Кършияка" в Пловдив, съобщават от МВР.

На 25 септември в Трето Районно бил предаден портфейл, намерен около 14 часа същия ден край автобусна спирка на бул. "България" 61 в областния град.

С протокол е описано цялото съдържание на чуждата вещ - трицифрена сума в евро, за чиято загуба обаче все още не е постъпвал сигнал в полицията.

Собственикът на парите може да се яви в сградата на районното управление на ул. "Брезовска" 33 в Пловдив и да си ги получи обратно, след като посочи допълнителни подробности относно размера на сумата, вида на купюрите и други необходими детайли.