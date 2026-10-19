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Обвиниха наркодилър, слязъл от рейса в Шумен с 34 г кокаин и 340 г марихуана

Дима Максимова

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Домашен арест за 25-годишен, хванат с кокаин и марихуана СНИМКА: Пиксабей

Мъж на 25 години от Шумен е обвинен от Окръжната прокуратура в града за държане и разпространение на наркотици. Окръжният съд в Шумен му определи  „домашен арест" с електронна гривна. Мярката подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд - Варна, съобщиха от Апелативна прокуратура.

Мъжът е задържан на 15 октомври при слизане от автобус на автогарата в Шумен. При обиск у него са открити и иззети около 34 грама бяло вещество, реагирало на кокаин при полеви тест, както и около 340 грама суха зелена тревна маса, реагирала на марихуана.

В жилището на дилъра в Шумен е установено непълнолетно момиче. В опит да прикрие своя приятел, то изхвърлило през прозореца електронна везна, гриндер и две кутии със следи от суха тревиста маса. Веществените доказателства са иззети, заедно с още около 10 г марихуана, съобщи БТА.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа за осигуряване на явяването му в съдебно заседание. 25-годишният мъж не е криминално проявен и не е осъждан досега, допълниха от Апелативна прокуратура - Варна.

Две досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотични вещества бяха образувани след полицейски действия в Шумен на 15 октомври.

Домашен арест за 25-годишен, хванат с кокаин и марихуана СНИМКА: Пиксабей

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