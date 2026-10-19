Кално срутище унищожило манастира на св. Теодосий Търновски, граден от цар Иван Александър

Средновековният манастир на св. Теодосий Търновски е един от най-значимите паметници на духовната ни култура от XIV век. Лично цар Иван Александър е градил зидовете му. Там е погребан и големият български светец св. Роман Търновски – ученик на св. Теодосий. Това обяви археологът проф. д-р Хитко Вачев. Проучвателят и колегата му от екипа Илиян Петракиев представиха новите резултати от разкопките на манастирския комплекс в местността „Шушманец" край село Самоводене.

Проучванията започнаха през 2024 г., а този сезон археолозите са открили некропола на монашеската обител.

Разкопките не само потвърждават присъствието на елитарен монашески живот, но и дават ключови отговори на въпроси, свързани с историята на манастира на св. Теодосий Търновски и изграждането на манастира „Света Троица", смятат те.

Разкрити са две пещи (използвани за печене на хляб и месо) и фрагменти от длета за обработка на камък, които подсказват за интензивния строителен процес при изграждането на манастира след 1360 г..

Изключително важен геоложки и исторически извод е откриването на следи от мащабно кално срутище, станало около 1370 г. Бедствието е унищожило манастирските постройки в източната част и е затрупало църквата на дълбочина от 60 до 70 см.

Това дава научно обяснение защо завърналият се от Света гора през 1370 г. бъдещ патриарх Евтимий се е установил в близка пещера, полагайки основите на манастира „Света Троица" на ново, защитено от скалите място, твърди проф. Вачев.

Впоследствие старият манастир на св. Теодосий е бил възстановен и е функционирал до началото на XV век, когато е сринат при драматичните събития в периода на династичните борби в Османската империя. Това се потвърждава от открити върхове на стрели, акчета от времето на султан Баязид II и следи от голям пожар.

Откритията потвърждават хипотезата, че Търновската Света гора се е простирала около столичния град. Част от нея са били както манастирът на св. Теодосий Търновски, така и намиращият се над него манастир "Св. Троица".

В южна посока археолозите са локализирали местоположението на манастирския некропол, чието проучване предстои. Все още непроучено остава и преддверието на църквата, където се предполага, че се намира гробът на св. Роман Търновски – ученик на св. Теодосий и негов наследник като игумен.

За да се предотврати разрушаването на паметника от атмосферните условия, над обекта е изградено защитно покритие, осигурено с подкрепата на Електроенергийния системен оператор. Целта на екипа е разкритите археологически структури да бъдат социализирани и запазени като част от културно-историческото наследство на България.

"Манастирът заслужава да бъде сред приоритетните обекти, които държавата и Министерството на културата да финансират за проучване и реставрация", написа във фейсбук кметът Даниел Панов. Сега разкопките се финансират от Общината, от дарители, а през миналата година – и от Министерски съвет.

С решение на великотърновския Общинския съвет и заповед на областния управител теренът е предоставен за стопанисване на Регионалния исторически музей-Велико Търново.