Румънска изпълнителка е големият победител в 30-ото „Северно сияние"

В международния конкурс за песен русенката Магдалена Тодорова заслужи Наградата на кмета Пенчо Милков, информират от община Русе.

Патриция-Елена Тимофте от Румъния спечели Голямата награда на 30-ото издание на Международния конкурс за млади изпълнители на българска и популярна песен „Северно сияние". Отличията на победителите бяха връчени на официална церемония в Доходното здание, където завърши един от най-утвърдените музикални форуми за млади таланти в България.

Наградата на кмета на община Русе тази година бе присъдена на русенката Магдалена Тодорова. От името на Пенчо Милков отличието и грамотата бяха връчени от заместник-кмета Енчо Енчев.

По време на церемонията Енчев поздрави участниците, журито и гостите на конкурса, както и неговия основател и директор Вили Икономов, на когото връчи почетен плакет по повод 30-годишнината на форума.

„Тридесет години са време, което превръща една добра идея в традиция, а една традиция – в културна институция. През тези три десетилетия конкурсът се утвърди като сцена, на която талантът среща вдъхновението, трудът среща признанието, а детските мечти получават своя първи голям полет", заяви Енчев. Той поздрави и младите певци, участвали в конкурса и ги увери, че Русе винаги ще бъде дом на хората, които вярват в силата на изкуството.

В продължение на три дни професионално жури с председател Тони Димитрова и членове Росица Борджиева, Милица Божинова, Ева Найденова, Хайгашод Агасян, Тодор Мадолев, Вили Икономов и Дениса Стоян оценяваха участниците от България, Италия и Румъния, разпределени в пет възрастови групи.

Финалната вечер започна с рецитал на Тони Димитрова, към която се присъединиха Ева Найденова и Милица Божинова с две съвместни изпълнения. Тони Димитрова за пореден път изрази обичта си към русенската публика и града, като сподели, че Русе за нея означава усмивка и щастие. Певицата призна, че ако след Бургас можеше да избере още едно място, където да се роди, това би било Русе.

След това Хайгашод Агасян поздрави присъстващите с две свои популярни песни. Най-добре представилите се участници се включиха в традиционния галаконцерт. Инициатор и директор на конкурса е вокалният педагог и почетен гражданин на Русе Вили Икономов. Организатор на събитието е Сдружение „Северно сияние" с подкрепата на Международния младежки център – Русе, „Русе Арт" и Община Русе. Форумът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Култура" на Община Русе.