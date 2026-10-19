Вселенският патриарх Вартоломей и българският Даниил с обща литургия в Рилския манастир (Обзор)

Обща съборна патриаршеска литургия отслужиха Вселенският патриарх Вартоломей и Българският патриарх Даниил в Рилската света обител. Продължилата повече от 3 часа служба бе кулминацията на тридневното посещение на Вартоломей у нас. Празникът по повод 1150 г. от рождението и 1080 г. от успението на свети Йоан Рилски, небесен закрилник и покровител на българския народ, въпреки студеното утро, събра в манастира стотици поклонници от цялата страна. СНИМКА: Тони Маскръчка

Двамата патриарси бяха посрещнати на Дупнишката порта в манастира малко след 9 ч. от архиереи на Българската православна църква, а Вартоломей поздрави чакащите го с „Добро утро".

Час по-рано, още в 8,15 ч. в светата обител пристигна и Симеон Сакскобургготски, който се поклони на гроба на баща си цар Борис Трети, а след това стоически издържа продължилата повече от 3 часа служба. В края бившият премиер се снима пред храма с двамата патриарси и архиереите от БПЦ.

В словото си след богослужението патриарх Даниил подчерта духовното значение на празника, който отбелязваме с "нашия събрат и приятел в Христа, архиепископа на Константинопол и Вселенски патриарх Вартоломей". "Благодарим от сърце и на всички придружаващи го тук наши братя в Христа, с признателност за неговата и на Църквата майка – Светата Константинополска Вселенска патриаршия, обич към нас и братолюбие", каза патриарх Даниил. Обърна и лично към Вселенския патриарх. „Днешният празник има и особено лично значение за Вас, тъй като на този ден се навършват 57 години от Вашето ръкоположение в презвитерски сан", каза българският патриарх. Той припомни, че на 19 октомври 1969 г. в съборния храм на Халкидонската богословска школа Вселенският патриарх е приел благодатта на презвитерското служение чрез ръцете на своя приснопаметен духовен старец – Халкидонския митрополит Мелитон.

В словото си пък Вселенският патриарх Вартоломей посочи, че свети Йоан Рилски е не само закрилник на България, но и духовен пример за цялото православие и призова да се пазят заветите на светец и чистотата на православната вяра. „Дойдохме тук с дълбоко вълнение и голяма радост не само защото желаем да се поклоним на свети Йоан Рилски, когото и ние особено почитаме, и на неговите благодатни мощи, които от векове почиват на това свято място, и да измолим неговото застъпничество пред Бога за всички нас и за Църквата. Дойдохме също и защото самите вие сте ни скъпи и винаги копнеем да се порадваме на вашите лица, да видим вашия духовен напредък и преуспяване в Бога, да се съединим в молитва и свещенодействие, извършвайки тайнството на Църквата в божествената литургия, и заедно да участваме в общението на живота като истински братя в Христа", каза патриарх Вартоломей и благодари за поканата да гостува..

Гостът подари на Рилския манастир пастирски жезъл, кръст, комплект богослужебни съдове,както и икона на свети Йоан Рилски, изобразяваща един от най-старите известни образи на светеца, чийто оригинал се съхранява в музея на Рилския манастир.

След края на литургията духовници и миряни минаха на традиционно литийно шествие около главния манастирски храм с иконата на светеца.

Мерките за сигурност в района бяха впечатляващи. Около 100 униформени полицаи бдяха за реда и сигурността, подпомагаха стотиците шофьори при намиране на места за паркиране. Солидна охрана имаше и от цивилни служители на службите, както и от НСО.

Богослуженията за празника на Рилската света обител започнаха още в неделя вечерта с всенощно бдение с петохлебие, което продължи до 3 ч. на следващата сутрин.