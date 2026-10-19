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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23760413 www.24chasa.bg

Велислава Петрова обсъди сигурността в Черно море с унгарската си колежка

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снимка: МнВР

Задълбочаването на политическия диалог, развитието на икономическите и инвестиционните отношения, сътрудничеството по ключови европейски въпроси, както и сигурността в Черно море бяха във фокуса на среща между външните министри на България и Унгария Велислава Петрова и Анита Орбан. Унгарският вицепремиер и външен министър е на официално посещение в България в деня, когато двете държави отбелязват 10 години от обявяването на 19 октомври за Ден на българо-унгарското приятелство, съобщиха от външното министерство. 

Сред основните теми на разговорите бяха още транспортната, енергийната и цифровата свързаност между двете страни, както и взаимодействието им по въпроси от европейския дневен ред. Министрите обсъдиха последните развития в Черно море, сигурността на външните граници, противодействието на хибридните заплахи и разширяването на Европейския съюз.

снимка: МнВР
снимка: МнВР

„В момент, когато Европа е изправена пред конфликти, усложнена обстановка за сигурността и икономически предизвикателства, е важно да работим заедно за постигането на общите ни политики и цели", заяви Велислава Петрова.

В рамките на посещението двамата министри откриха изложба, организирана от къща-музей „Лайош Кошут" в Шумен. Експозицията представя важен период от историята на двустранните отношения – пристигането в България на няколко хиляди унгарски изгнаници след потушаването на революцията от 1848 г.

„Културата и историята са онези части от общото минало, които най-трайно свързват народите. Такава е и връзката между България и Унгария", изтъкна българският външен министър в словото си.

Анита Орбан подчерта, че на фона на съвременните предизвикателства историческите връзки и стратегическото партньорство между България и Унгария са солидна основа за съвместната работа на двете държави в подкрепа на мира, сътрудничеството и сигурността в Европа и света. Тя открои приятелството и взаимното доверие между двата народа, съхранени през поколенията.

По повод празника Велислава Петрова и Анита Орбан поднесоха венци пред паметната плоча на св. Иван Рилски в базиликата „Света София".

Денят на българо-унгарското приятелство се отбелязва на празника на светеца. През XII век мощите на св. Иван Рилски са пренесени в унгарския град Естергом, откъдето по-късно са върнати в България.

снимка: МнВР
снимка: МнВР

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