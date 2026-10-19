В Добрич ще се обучават медицински сестри

Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ откри официално първия си филиал извън Бургас в своята 63-годишна история. Новото академично звено в Добрич ще обучава студенти по специалността „Медицинска сестра“. Тържествената церемония се състоя на 19 октомври - Деня на българския лекар и свети Иван Рилски Чудотворец.

Откриването събра представители на държавната и местната власт, академичното ръководство на университета, медицински специалисти, преподаватели и първите студенти. Сред официалните гости бяха кметът на Добрич Йордан Йорданов, народните представители Деница Сачева, Румен Мунтянов, Стелиян Гандев и Стоян Петров, областният управител Руслан Томов, председателят на Общинския съвет Красимир Николов, заместник-кметът Владимир Трендафилов, както и ръководители на лечебни заведения в града.

„Днес е исторически ден за Бургаския държавен университет. За първи път в своята 63-годишна история откриваме филиал извън Бургас. Нашата задача е да предадем дългогодишния си опит в обучението на медицински сестри и тук - с качествена подготовка, много практика и отношение към професията, която изисква не само знания, но и отговорност и човечност“, заяви ректорът проф. д-р Сотир Сотиров. Той благодари на всички, допринесли за реализирането на филиала, и се обърна към първокурсниците с думите, че именно с тях започва неговата история, а това е едновременно привилегия и отговорност.

Кметът на Добрич Йордан Йорданов припомни трудния път до осъществяването на идеята. „Много хора днес виждат крайния резултат, но малцина знаят през какво преминахме, за да стигнем дотук. Това е нещо, за което работим повече от седем години. Истински се радвам, че с общи усилия успяхме да покажем как една кауза, за която всички сме дали много, днес вече е реалност“, сподели той. Кметът благодари на всички институции, участвали в подготовката на филиала, и изрази надежда той да даде нови възможности за развитие на младите хора в региона.

Народният представител Деница Сачева определи откриването като доказателство, че с постоянство, смелост и обединени усилия могат да бъдат постигнати дори цели, които доскоро са изглеждали невъзможни. „Не е достатъчно просто да искаме младите да останат в Добрич. Трябва да им дадем причина да останат - образование, професия, перспектива, възможност. Този филиал не е просто образователен проект, а инвестиция в бъдещето на цяла Добруджа“, подчерта тя. Сачева, която също е възпитаник на Бургаския държавен университет, изрази надежда партньорството между двата града да продължи да се развива.

Приветствия отправиха още народният представител Румен Мунтянов, председателят на Общинския съвет Красимир Николов и изпълнителният директор на МБАЛ - Добрич д-р Георги Желязков. От ръководството на болницата предложиха на студентите стипендиантска програма по време на обучението им, възможност за работа и последващо сключване на трудов договор след дипломирането. За първокурсниците бяха осигурени и подаръци.

От името на първия випуск студентката Анна благодари за възможността младите хора да получат висше образование в родния си град. Тя подчерта отговорността, която носи професията на медицинската сестра, и гордостта на своите колеги, че именно с тях започва историята на филиала.

По повод Деня на българския лекар Деница Сачева поднесе икона на свети Йоан Рилски, която да остане във филиала като символ на закрила и благословение за бъдещите медицински специалисти.

Танцов поздрав от ансамбъл „Добруджа“ с ръководител Стоян Господинов допринесе за празничната атмосфера по време на церемонията.

Тържественото откриване завърши със символично прерязване на лентата от ректора на Бургаския държавен университет проф. д-р Сотир Сотиров, кмета на Добрич Йордан Йорданов и народния представител Деница Сачева, с което официално бе дадено началото на дейността на новия филиал.