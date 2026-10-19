Община Русе одобри всички кандидати за подмяна на отоплителни уреди с пелетни котли и обяви нов прием

Всички 68 кандидати, подали заявления за подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с котли на пелети по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", са одобрени, съобщиха оттам.

Класирането е извършено съгласно предварително обявените критерии за приоритизация, които включват екологични показатели, енергийна ефективност, брой на предаваните отоплителни тела на твърдо гориво и социални критерии.

Одобрените кандидати ще бъдат допълнително уведомени за предстоящите действия, свързани със сключването на договор с Община Русе, демонтажа на стария отоплителен уред и монтажа на новия пелетен котел.

От утре, 20 октомври, се възобновява приемът на заявления от граждани, които желаят да заменят отоплението си на твърдо гориво с пелетен котел. Документите се подават в офиса на проекта в Русе, на ул. „Етър" № 1, блок „Етър", партер, всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0884 697 760 или на електронна поща - [email protected]. Екипът на проекта предоставя консултации относно условията за участие, допустимите отоплителни уреди и необходимите документи, както и съдействие при попълването на заявленията.

Пълния списък на одобрените кандидати, посочени с номер на заявление и инициали, вижте тук.