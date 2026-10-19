Донка Налбантова ще ръководи "Старинен Пловдив" до провеждането на конкурс

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Работила е там и преди, а до момента беше част от дирекция "Култура"

Донка Налбантова ще ръководи временно общинския институт "Старинен Пловдив", след като в петък беше пенсионирана досегашната му шефка проф. Елена Кантарева-Дечева. Налбантова е работила в института преди, а до момента беше част от дирекция "Култура" на общината. Тя е била представена на екипа от кмета Костадин Димитров и заместника му с ресор култура Пламен Панов по-рано днес.

Назначението е временно, до провеждането на конкурс.

Първоначално се смяташе, че овакантената позиция ще заеме зам.-директорката Рая Маринова, но решението на кмета е работата да бъде възложена на Донка Налбантова.