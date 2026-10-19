Почина инж. Манол Козелов – член на УС на Югозападното държавно предприятие

Почина инж. Манол Козелов – член на Управителния съвет на Югозападното държавно предприятие. За смъртта му съобщиха неговите колеги. Инж. Козелов посвети значителна част от професионалния си път на горския сектор, натрупвайки ценен опит в управлението на горски и ловни стопанства. Като директор на Държавно горско стопанство – Гоце Делчев, директор и заместник-директор на Държавно ловно стопанство „Дикчан" – Сатовча, инж. Козелов работи в сфера, изискваща висока отговорност, професионални знания и отдаденост към стопанисването и опазването на българските гори.

С присъединяването си към Управителния съвет на ЮЗДП той продължи професионалния си път в служба на горското стопанство и развитието на сектора.

"Загубата му е тежък момент за всички, които го познаваха и споделяха с него професионални отговорности и стремеж към развитието на горското дело.

Ръководството и екипът на Югозападното държавно предприятие изказват своите най-искрени съболезнования на семейството и близките му", написаха във фейсбук от ЮЗДП.