24-годишният без книжка, убил човек при катастрофа в Розино, карал със 121 км/час

Потеглил с колата си посред нощ, за да провери дали бившата му приятелка наистина се е омъжила

24-годишният водач Ерджан Мехмед, който пиян и без книжка причини тежка катастрофа в карловското село Розино с един загинал и друг тежко ранен, е карал със 121 км/час в населеното място. Това става ясно от съобщението на Окръжната прокуратура в Пловдив, че разследването е приключило и обвинителният акт е внесен.

Катастрофата стана на 14 февруари т. г. Предната вечер младежът пил в дома си в Розино. Късно вечерта получил телефонно обаждане, че бившата му приятелка се е омъжила за негов познат. Решил да отиде да провери лично дали това е вярно и 5 минути след полунощ на 14-и се качил в лекия си автомобил, който бил без регистрационни табели и потеглил по главната улица на селото.

В същото време в насрещната лента се движел лек автомобил „Форд Фокус", управляван от 48-годишен мъж. В колата се намирал и пътник - мъж на 47 г. Те пътували в посока от Розино към Слатина. При преминаване по участък с десен завой пияният и неправоспособен водач загубил контрол над управлявания от него автомобил, навлязъл в насрещната лента за движение и се ударил челно в идващия отсреща „Форд Фокус", който се движел със скорост около 35 км/ч. Водачът на блъснатата кола починал на място, а пътникът е получил множество телесни увреждания, поради което е бил транспортиран в болница за лечение.

От назначените по делото експертизи е установено, че обвиненият за катастрофата е е управлявал автомобила след употреба на алкохол - с 1,52 промила. Той е в ареста.