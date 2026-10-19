Арестуваха двама мъже за грабеж от офис за парични преводи в Дупница, единият бил облечен като жена

Арестуваха двама мъже за грабеж от офис за парични преводи в Дупница, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Работата по случая е започнала незабавно след получения сигнал за извършен на 14 октомври грабеж във финансов офис в жилищен комплекс в Дупница. От първоначалните данни е изяснено, че малко преди 19 часа неизвестен мъж, облечен в женски дрехи, е заплашил 24-годишния служител в офиса, напръскал го е с лютив спрей в лицето и отнел сумата от 375 евро.

При последвалите оперативно-издирвателни действия криминалисти от РУ-Дупница установили физическия извършител на престъплението – 38-годишен криминално проявен столичанин, задържан на 17 октомври в Дупница. В хода на разследването по образуваното досъдебно производство са събрани данни за съпричастността към подготовката и извършването на грабежа на още един криминално проявен мъж - 24-годишен жител на Дупница, който се укривал в столицата.

В рамките на съвместните действия служители на сектор „Грабежи" при Главна дирекция „Национална полиция" установили и задържали втория мъж. Той бил предаден на служителите на РУ-Дупница за продължаване на процесуално-следствените действия. С постановление на прокурор задържането на двамата мъже е удължено до 72 часа. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава РУ Дупница под ръководството на Районна прокуратура- Кюстендил.