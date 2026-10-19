Експерти от 32 държави обсъждат в София езиковото обучение във военната сфера

снимки: Министерство на отбраната

Преподаватели по английски език и експерти във военното образование от 32 държави – членки на НАТО и страни партньори, участват в професионален семинар на Бюрото за международно езиково координиране на НАТО (BILC), който се провежда в София.

Форумът е посветен на усъвършенстването на езиковата подготовка във въоръжените сили и обмена на добри практики за повишаване на оперативната съвместимост между съюзниците и партньорите, съобщиха от министерство на отбраната.

снимки: Министерство на отбраната

„Езиковото обучение има ключова роля за изграждането на доверие и ефективната комуникация между съюзниците. Вашата работа е съществена част от подготовката на военнослужещите за успешно изпълнение на съвместни задачи в условията на все по-сложна среда за сигурност", заяви заместник-министърът на отбраната Любомир Монов в обръщението си към участниците.

Той открои значението на обмена на опит и прилагането на иновативни методи на преподаване за повишаване на качеството на езиковата подготовка във въоръжените сили.

Семинарът се организира от министерството на отбраната и съвпада с 60-годишнината от създаването на BILC. Вече шест десетилетия бюрото подпомага развитието на езиковото обучение като важен фактор за укрепването на оперативната съвместимост в НАТО и в партньорските държави.