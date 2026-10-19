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Прокуратурата подхвана хосписа в Дряново след сигнал за бос и премръзнал мъж

Дима Максимова

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Снимка: Община Габрово

До месец трябва да стане ясно има ли лоши условия и занемарени старци в Регионалния хоспис в Дряново. Районната прокуратура-Габрово е разпоредила проверка по сигнал за неполагане на адекватни грижи за възрастен човек, настанен в хосписа. Това съобщиха от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

Проверката е възложена по постъпил в Районна прокуратура-Габрово сигнал от Община Габрово, собственик на социалното заведение. Имало е и самосезиране от страна на Окръжна прокуратура-Габрово във връзка с излъчен репортаж в новинарска емисия. В него жена разказва, че е намерила възрастния си баща бос и измръзнал, напълно неадекватен и без зъбната му протеза.

Разпоредената проверка е насочена към установяване на данни за евентуално извършено престъпление  трябва да бъде приключена от ОД МВР-Габрово в срок до 1 месец.

Снимка: Община Габрово

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