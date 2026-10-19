Подпалвачите на антените на "Старлинк" - 19-годишни, били у нас само няколко часа

Младежите влезли и напуснали през "Калотина" посока Сърбия

Софийският градски съд разреши да им бъде издадена Европейска заповед за арест, те са с германски паспорти, в неизвестност

Софийският градски съд разреши прокуратурата да издаде Европейска заповед за арест на Тирпан Бейтула и Зека Ислам, които са обвинени, че на 9 октомври са подпалили антените на компанията "Старлинк" край село Плана.

Те са 19-годишни младежи, родени през 2007 година в Германия и са с германски паспорти. Обвинени са на 14 октомври. Разследващите установили, че Зека и Тирпан са влезли у нас през "Калотина" на 9 октомври в 5,37 часа и са напуснали в 23,55 часа в посока Сърбия. Въпреки, че на влизане са заявили, че са у нас с цел туризъм, са престояли едва няколко часа.

По време на палежа била заснета колата Фолксваген, с която се придвижвали. Мъж, който охранявал антените пък казал, че видял два силуета. Извършителите били с маски и ръкавици, но автомобилът бил разпознат. Той се водел на германски гражданин, който обаче не е един от двамата младежи.

От палежа напълно били унищожени 3 антени, 2 частично повредени, а други три били почернени и огънати.

Двамата чужденци бяха представлявани от служебни защитици, които казаха, че няма основание да се издава Европейска заповед за арест, тъй като се виждали само силуети на евентуалните подпалвачи.