ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът поиска проверка на цените за ученическ...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23760855 www.24chasa.bg

Подпалвачите на антените на "Старлинк" - 19-годишни, били у нас само няколко часа

Ана Михова

[email protected]

3496
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Съдебната палата в София СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Младежите влезли и напуснали през "Калотина" посока Сърбия

Софийският градски съд разреши да им бъде издадена Европейска заповед за арест, те са с германски паспорти, в неизвестност         

Софийският градски съд разреши прокуратурата да издаде Европейска заповед за арест на Тирпан Бейтула и Зека Ислам, които са обвинени, че на 9 октомври са подпалили антените на компанията "Старлинк" край село Плана. 

Те са 19-годишни младежи, родени през 2007 година в Германия и са с германски паспорти. Обвинени са на 14 октомври. Разследващите установили, че Зека и Тирпан са влезли у нас през "Калотина" на 9 октомври в 5,37 часа и са напуснали в 23,55 часа в посока Сърбия. Въпреки, че на влизане са заявили, че са у нас с цел туризъм, са престояли едва няколко часа.

По време на палежа била заснета колата Фолксваген, с която се придвижвали. Мъж, който охранявал антените пък казал, че видял два силуета. Извършителите били с маски и ръкавици, но автомобилът бил разпознат. Той се водел на германски гражданин, който обаче не е един от двамата младежи. 

От палежа напълно били унищожени 3 антени, 2 частично повредени, а други три били почернени и огънати. 

Двамата чужденци бяха представлявани от служебни защитици, които казаха, че няма основание да се издава Европейска заповед за арест, тъй като се виждали само силуети на евентуалните подпалвачи. 

                                                                                                                                                                         

Съдебната палата в София СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)