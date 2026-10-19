60 грама фентанил намериха у мъж в Русе

В Русе е задържан мъж за притежание на високорисковото наркотично вещество фентанил с цел разпространение. Това съобщи заместник-окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура Мирослав Маринов.

От Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) уточниха, че специализираната операция е проведена на 17 октомври от служители на сектора на ГДБОП в Русе със съдействието на местната областна дирекция. При ареста мъжът е направил опит да избяга и да се освободи от наркотика. В хода на полицейските действия е открит и иззет пакет с 62 грама фентанил, а при последвалото претърсване на постоянния адрес на задържания са намерени още около един грам от веществото и електронна везна, съобщава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

Разследването се води под надзора на Окръжна прокуратура – Русе. На мъжа е повдигнато обвинение, а с постановление на наблюдаващия прокурор задържането му е удължено до 72 часа.

През септември мъж на 44 години беше задържан с около 17 грама фентанил при специализирана полицейска операция в Русе. Отново под ръководството на Окръжната прокуратура в крайдунавския град в началото на август бе извършена и специализирана операция, разкрила две организирани престъпни групи, свързани с производство и разпространение на високорискови наркотични вещества – фентанил. Към момента не може да се направи връзка между трите случая, коментира Маринов.